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Путин и Си: дипломатия лидерства укрепляет связи России и Китая

Путин и Си: дипломатия лидерства укрепляет связи России и Китая

Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова заявила, что дипломатия Владимира Путина и Си Цзиньпина является основой двусторонних отношений между Россией и Китаем, создавая прочный фундамент для сотрудничества в различных сферах.

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