Путин и Си: дипломатия лидерства укрепляет связи России и Китая

Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова заявила, что дипломатия Владимира Путина и Си Цзиньпина является основой двусторонних отношений между Россией и Китаем, создавая прочный фундамент для сотрудничества в различных сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии