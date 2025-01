Неофициальный ремейк Need for Speed Underground 2 на Unreal Engine 5 получил публичную демоверс...

Неофициальный ремейк Need for Speed Underground 2 на Unreal Engine 5 получил публичную демоверсию — 20 минут геймплеяРазработчики из команды 2Unreal5Underground подготовили для фанатов Need for Speed Underground 2 новогодний подарок — бесплатную демоверсию неофициального ремейка культовой гоночной аркады 2004 года от Electronic Arts.