Исследователи из США узнали, какая диета благотворно влияет на обмен веществ

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством Джудит Форд провели предварительное клиническое исследование, которое показало, что кетогенная диета благотворно влияет на обмен веществ, облегчает клинические проявления и улучшает когнитивные функции у пациентов с психотическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство первого типа .