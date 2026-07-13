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Исследователи из США узнали, какая диета благотворно влияет на обмен веществ

Исследователи из США узнали, какая диета благотворно влияет на обмен веществ

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством Джудит Форд провели предварительное клиническое исследование, которое показало, что кетогенная диета благотворно влияет на обмен веществ, облегчает клинические проявления и улучшает когнитивные функции у пациентов с психотическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство первого типа .

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