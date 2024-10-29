У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага

Известна фраза, что у России нет друзей (кроме флота и армии), но мало кто задаётся вопросом о враге, в том смысле, считает ли Россия кого-то из народов своим врагом? понятно, что враги у нас есть, но есть ли те, кого ненавидят русские так, что "кушать не могут"? Так, как ненавидят друг друга арабы и евреи.
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