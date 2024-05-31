"Даллас" вышел в финал НБА после победы над "Миннесотой"

Сегодняшним матчем между "Миннесотой" и "Далласом" завершился полуфинальный этап плей-офф НБА. Команда "Даллас Маверикс", играя на выезде, смогла одержать победу со счетом 124:103 и обеспечить себе место в финале турнира.