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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе строительства спортобъектов в Смоленской области

Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе строительства спортобъектов в Смоленской области

Губернатор: «Более 60% смолян регулярно занимаются физической культурой и спортом» Глава региона Василий Анохин рассказал о ходе строительства новых спортивных объектов, которые появятся в Смоленской области до конца года по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

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