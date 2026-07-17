Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе строительства спортобъектов в Смоленской области

Губернатор: «Более 60% смолян регулярно занимаются физической культурой и спортом» Глава региона Василий Анохин рассказал о ходе строительства новых спортивных объектов, которые появятся в Смоленской области до конца года по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».