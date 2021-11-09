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Во вторник в Крыму до 12 градусов тепла, дождь

Во вторник в Крыму до 12 градусов тепла, дождь

Симферополь, 9 ноября. Крыминформ. В Крыму сегодня до 12 градусов тепла. В связи с прохождением холодного арктического фронта ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах – очень сильные дожди; ветер с порывами до 27 метров в секунду.

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