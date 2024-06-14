Как живёт и чем занимается дочь Ренаты Литвиновой

Рената Муратовна Литвинова – самобытная актриса, сценарист, режиссер, икона стиля и известный персонаж светской хроники, в первой половине 2000-х покорившая зрителей умением переплетать в своих работах философию, психологию, чувства и долю сумасшествия.
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