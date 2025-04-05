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Царьград

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Холодный фронт: минус 28 в Красноярском крае, Якутия удивляет теплом

Холодный фронт: минус 28 в Красноярском крае, Якутия удивляет теплом

Роман Вильфанд из Гидрометцентра сообщает о значительном понижении температуры на 5-9 градусов ниже нормы в Центральном федеральном округе и других регионах.

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