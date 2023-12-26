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На полигоне ТБО «Северная Самарка» во Всеволожске нашли нарушения

Директора ЗАО «Промотходы» привести в порядок территорию. Сотрудники Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Северная Самарка», расположенном на территории Колтушского поселения Всеволожского района.

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