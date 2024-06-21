В центре Калуги 17-летнего велосипедиста сбил "ЗАЗ Шанс"

В четверг в центре Калуги под колеса автомобиля попал 17-летний парень на велосипеде. По данным полиции, 20 июня в 13 часов в районе дома № 30 по улице Плеханова 51-летний водитель машины "ЗАЗ Шанс", выезжая с дворовой территории, сбил 17-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару в сторону улицы Суворова.