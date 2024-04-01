Больше трети россиян не верят в депрессию, считая ее проявлением лени и каприза

Россияне в значительной степени недооценивают риски депрессии и эмоционального выгорания, свидетельствуют результаты исследования Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), с результатами которого ознакомилась "Газета.
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