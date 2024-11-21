❗️⚡️США допускают обмен ядерными ударами, если после этого страна сохранит часть арсенала для ответного удара.
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❗️⚡️США допускают обмен ядерными ударами, если после этого страна сохранит часть арсенала для ответного удара.