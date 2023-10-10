Ефимов: неэффективно используемый участок в Кузьминках реорганизуют

Чтобы даже самые небольшие земельные участки в Москве были максимально эффективно используемы и полезны для гостей, жителей и самого города, правительство разработало и запустило проект комплексного развития территорий.
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