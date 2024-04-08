Европа пополняет запасы газа Страны ЕС перешли от зимнего отбора к летней закачке в ПХГ. Разворот произошел 1 апреля на уровне 58,34% (в 2023 году закачка началась 4 апреля с отметки 55,54%).
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Европа пополняет запасы газа Страны ЕС перешли от зимнего отбора к летней закачке в ПХГ. Разворот произошел 1 апреля на уровне 58,34% (в 2023 году закачка началась 4 апреля с отметки 55,54%).
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