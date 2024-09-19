Дональд Трамп сделал остановку в биткоин-баре в Нью-Йорке и отреагировал на снижение ставки ФРС

Бывший президент США Дональд Трамп сделал незапланированную остановку в Pubkey, баре на тему Биткоина в манхэттенском районе Гринвич-Виллидж, рядом с Нью-Йоркским университетом, куда только что поступил его сын, Бэррон Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии