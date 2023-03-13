В Астраханской области работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала планируется начать в конце марта

В этом году намечается поднять со дна рекордное количество грунта – около 12 млн тонн. В 2023 году ФГУП «Росморпорт» развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала.
В этом году намечается поднять со дна рекордное количество грунта – около 12 млн тонн. В 2023 году ФГУП «Росморпорт» развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала.
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