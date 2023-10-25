Видео: Жители Смоленска пожаловались на капитальный ремонт дома на улице Октябрьской революции

Капитальный ремонт подходит к концу, а у жителей еще много претензий. Об этом председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову на прошедшем приеме граждан рассказали представители многоквартирного дома по улице Октябрьской революции.
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