Барнаульцы потратят на новогодний стол на 50% меньше денег, чем в среднем по России

7% жителей собираются праздновать в одиночестве, а большой стол будет лишь у 4% В Барнауле на продукты и напитки для праздничного новогоднего ужина жители планируют потратить в среднем 8300 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.