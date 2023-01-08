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Профессор Вольф из США: Зеленский и Байден не признают большие потери из-за конфликта

Профессор Вольф из США: Зеленский и Байден не признают большие потери из-за конфликта

Лидеры Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Джо Байден не признают большие потери, которые появляются из-за затяжного конфликта.

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