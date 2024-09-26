Атеизм это реклама иудейской парадигмы где бог показан злом. Не спорю мы все больны злом кто больше кто меньше но все.
Атеизм..
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Атеизм это реклама иудейской парадигмы где бог показан злом. Не спорю мы все больны злом кто больше кто меньше но все.
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