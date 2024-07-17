В пешеходизации улицы Ленина промелькнул след Ракшиных

Пешеходная улица Ленина – триггер для всех слоев населения Новосибирска. Однако пока одни рассуждают на уровне «эстетично/неэстетично, практично/непрактично и уместно/неуместно», другие на этой волне пытаются решить свои, чаще всего меркантильные, задачи.
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