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Петербургский дневник

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На четырех объектах во Фрунзенском районе заменят тепловые сети

На четырех объектах во Фрунзенском районе заменят тепловые сети

Полноценный старт строительных работ запланирован на 2026 год АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» совместно с АО «ТЭК СПб» начало разработку проектных и изыскательских работ по замене 9000 метров тепловых сетей на четырех объектах во Фрунзенском районе.

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