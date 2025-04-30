На четырех объектах во Фрунзенском районе заменят тепловые сети

Полноценный старт строительных работ запланирован на 2026 год АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» совместно с АО «ТЭК СПб» начало разработку проектных и изыскательских работ по замене 9000 метров тепловых сетей на четырех объектах во Фрунзенском районе.
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