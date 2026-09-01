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Газета.ру

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США могут ввести санкции против банков за операции с Ираном в ближайшие 2 недели

США могут ввести санкции против банков за операции с Ираном в ближайшие 2 недели

США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях встречи G20, пишет AP.

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