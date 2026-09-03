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Царьград

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"Эскалация вышла из-под контроля": Нанесён удар по подземным туннелям. Прорвалась бронегруппа – последствия тяжёлые

"Эскалация вышла из-под контроля": Нанесён удар по подземным туннелям. Прорвалась бронегруппа – последствия тяжёлые

На Запорожском направлении намечаются проблемы. Под Дружковкой случился прорыв. Удары по местам сборки и хранения дронов дали результат.

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