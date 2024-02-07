Врач Ахмаев: мужчинам ежегодно нужно проходить онкоскрининг легких и простаты

Некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или I стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме, когда появляется видимая симптоматика (боль, кровотечения, изменение стула, вздутие живота и т.