Врач Ахмаев: мужчинам ежегодно нужно проходить онкоскрининг легких и простаты

Некоторые виды рака, например рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой или I стадии протекают бессимптомно и начинают проявлять себя только в запущенной форме, когда появляется видимая симптоматика (боль, кровотечения, изменение стула, вздутие живота и т.
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