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«Дзюба похож габаритами на Ибрагимовича и Жиру. Крутой парень». Ньямси о форварде «Локо»

«Дзюба – крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий.  Он похож на Ибрагимовича и Жиру.

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