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Экс-главу управления ФНС Ямала посадили за взятку Porsche и ювелирными изделиями

Экс-главу управления ФНС Ямала посадили за взятку Porsche и ювелирными изделиями

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу экс-главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ямалу Яны Калюжиной, а также бизнесменов Евгения Киреева и Андрея Денисова.

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