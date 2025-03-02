Чемпион ОИ Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства из-за его ученицы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram ответил тренеру Этери Тутберидзе, которая после выступления фигуристок в женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при подвергла критике работу судей.
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