Бюджетников Ревды заставляли голосовать против памятника Ленина — КПРФ

Ревдинских бюджетников заставляли голосовать против памятника Ленину на главной площади города во время опроса о судьбе монумента, заявил муниципальный депутат от КПРФ Андрей Беляев, 8 октября сообщает Telegram-канал «УРАЛLIVE».
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