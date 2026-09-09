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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Игрокам из АХЛ нужно время на адаптацию в КХЛ, особенно защитникам. Мироманов, Замула и Кныжов ее только начинают. У нас другой хоккей, часто меняются правила»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин сказал, что защитникам из АХЛ нужно время на адаптацию в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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