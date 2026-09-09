Аналитик Юшков ожидает роста цен на нефть до $120 за баррель

Цены на нефть могут подскочить до $120 за баррель уже в ближайшее время, так как это единственный шанс Ирана противостоять США в конфликте.
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