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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блогер KSI – о Гарсии: «##### его. Абсолютный придурок. Хочу его нокаутировать»

»##### [К черту] его и все, за что он выступает. Абсолютный придурок. Я бы хотел его нокаутировать», – заявил блогер KSI, известный по выступлениям в выставочных боксерских поединках.

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