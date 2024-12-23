Ефимов: в Тимирязевском районе началось переселение в новый ЖК по реновации

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, жители двух пятиэтажек начали процесс переселения в новый дом, построенный по программе реновации в Тимирязевском районе Москвы.
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