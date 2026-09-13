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Заболотный о своих авто: «Mercedes 450 – без турбин, понтов, даже диски не золотые, но номера блатные 999. Вторая машина – жены, третья – Mercedes GLS, катаюсь зимой»

Бывший форвард « Спартака », ЦСКА и « Зенита » Антон Заболотный рассказал о своем автопарке. «У меня в семье три машины.

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