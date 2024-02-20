Больные захватили психиатрическую больницу. Они требуют миллион вертолётов и один доллар

Пять минут хорошего настроения. Вертолёт – Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, 8 букв?– Вертолёт! Гений Леонардо Да Винчи был настолько велик, что он не только придумал вертолёт и парашют, но ещё явился во сне Менделееву, переодетый таблицей.
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