Больные захватили психиатрическую больницу. Они требуют миллион вертолётов и один доллар

Пять минут хорошего настроения. Вертолёт – Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, 8 букв?– Вертолёт! Гений Леонардо Да Винчи был настолько велик, что он не только придумал вертолёт и парашют, но ещё явился во сне Менделееву, переодетый таблицей.