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Больные захватили психиатрическую больницу. Они требуют миллион вертолётов и один доллар

Больные захватили психиатрическую больницу. Они требуют миллион вертолётов и один доллар

Пять минут хорошего настроения. Вертолёт – Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, 8 букв?– Вертолёт! Гений Леонардо Да Винчи был настолько велик, что он не только придумал вертолёт и парашют, но ещё явился во сне Менделееву, переодетый таблицей.

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