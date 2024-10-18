Русский стиль и единство ради победы: важный диалог о будущем

Вопросы сохранения культурных традиций и продвижения духовных ценностей в современных условиях обсудят участники тематической секции в рамках итогового форума «Сообщество», который пройдет в Москве 1–2 ноября.
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