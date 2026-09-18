Делси Родригес едет в США, чтобы помочь Трампу на выборах

Дональд Трамп планирует встретиться с главой Венесуэлы Делси Родригес. Они ранее не пересекались физически, только созванивались, но на следующей неделе сменщица Николаса Мадуро может посетить Вашингтон.
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