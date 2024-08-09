В Альметьевске по нацпроекту благоустраивают велопешеходный мост

Масштабные работы по созданию рекреационной зоны на Альметьевском водохранилище продолжаются. Строители начали реконструкцию пешеходного моста через реку Степной Зай, который соединит две стороны водохранилища.
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