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ГТРК Татарстан

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В Альметьевске по нацпроекту благоустраивают велопешеходный мост

В Альметьевске по нацпроекту благоустраивают велопешеходный мост

Масштабные работы по созданию рекреационной зоны на Альметьевском водохранилище продолжаются. Строители начали реконструкцию пешеходного моста через реку Степной Зай, который соединит две стороны водохранилища.

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