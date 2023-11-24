Руководитель представительства РЭЦ в Уфе Маняпов: «Сейчас тяжелые условия для экспорта»

УФА, 24 ноября, ФедералПресс. Руководитель представительства Российского экспортного центра в Уфе Ренат Маняпов рассказал о поддержке экспортеров, ключевых партнерах региона и текущей ситуации с внешнеэкономической деятельностью.
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