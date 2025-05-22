В России урежут расходы на производство самолетов

В рамках пересмотра параметров бюджета, связанного с предполагаемым сокращением доходов, правительство запланировало на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».
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