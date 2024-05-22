Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» построят в Приморском крае 🔥 Работы уже идут на заводе «Звезда» в городе Большой Камень.
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Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» построят в Приморском крае 🔥 Работы уже идут на заводе «Звезда» в городе Большой Камень.
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