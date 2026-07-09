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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бранку Бадио официально перешел в «Панатинаикос»

Сенегальский защитник Бранку Бадио (27 лет, 191 см) официально присоединился к « Панатинаикосу ». Большую часть карьеры баскетболист провел в Испании, на его счету титул чемпиона (2026) и обладателя Суперкубка (2025).

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