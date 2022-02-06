Эксперты оценили восемь уникальных и дорогих модификаций легендарного внедорожника Lada Niva

Эксперты оценили уникальные модификации легендарного внедорожника Lada Niva. Они ознакомились с восемью версиями данной машины, созданными в разных странах, от австрийской «охотничьей» вариации Monster за 3,8 млн рублей до оригинальной Vlada.
Эксперты оценили уникальные модификации легендарного внедорожника Lada Niva. Они ознакомились с восемью версиями данной машины, созданными в разных странах, от австрийской «охотничьей» вариации Monster за 3,8 млн рублей до оригинальной Vlada.
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