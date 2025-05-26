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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

На территории региона продолжает действовать желтый уровень «Воздушной опасности».На территории Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА, информирует губернатор региона Игорь Артамонов.

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