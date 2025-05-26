В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

На территории региона продолжает действовать желтый уровень «Воздушной опасности».На территории Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА, информирует губернатор региона Игорь Артамонов.
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