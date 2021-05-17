Славянская доктринаГороскоп на 19 мая Гороскоп на 19 мая 2021 Овен Овна будет переполнять чувство радости, но совсем не из-за привычной работы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНЕ КРИЧИТЕ О СВОИХ ПЛАНАХ, Говорят: «Не хочешь зависти — люби тишину!» Никто, кроме Родных, не должен знать о вашей жизни, о ваших завоеваниях, способах, которыми вы намереваетесь действовать, ваших неудачах и падениях. Вы не обязаны никому ничего объяснять. То же касается не только счастья, но и ваших целей. Если вы оглашаете свои планы и намерения, то, скорее всего, вам будет очень трудно их реализовать. Они перестанут быть столь желанными, ведь вы их объявили, а ваши друзья и знакомые успели вами восхититься. У вас уже просто нет мотивации чего-то достигать. Запомните: Вам не нужно демонстрировать свое депрессивное состояние, чтобы что-то исправить. Вам не нужно рассказывать всем о своих мечтах и целях, чтобы их достичь. Вам не нужно одобрение знакомых, чтобы начать двигаться вперед. Вы не обязаны никому объяснять и доказывать свои успехи. Вам нужно больше тишины. Вот увидите, какими счастливыми, независимыми и спокойными вы станете! А главное, будете добиваться поставленных целей.
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