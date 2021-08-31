Последние новости на утро 31 августа 2021: США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане

Последние новости на утро 31 августа 2021 года. Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что войска США завершили эвакуацию с территории Афганистана, сейчас войска выведены, а 20-летняя миссия в республике официально завершена.
Последние новости на утро 31 августа 2021 года. Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что войска США завершили эвакуацию с территории Афганистана, сейчас войска выведены, а 20-летняя миссия в республике официально завершена.
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