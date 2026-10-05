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Ротенберг про День учителя: «Хочу рассказать о моем учителе – Юрзинове. Носитель победных традиций нашей хоккейной школы. Спасибо за знания, поддержку, советы и бесценные уроки»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в День учителя отдал должное бывшему главному тренеру сборной СССР Владимиру Юрзинову .

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