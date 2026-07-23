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Газета.ру

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Политолог Шаповалов: российское общество успешно справилось с психологической атакой

Политолог Шаповалов: российское общество успешно справилось с психологической атакой

Попытки киевского режима и запада оказать информационно-психологическое давление на российское общество не достигли поставленных целей, также россияне продемонстрировали высокий уровень единства и готовности противостоять угрозам.

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