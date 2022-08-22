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RusVesna сообщила о решительном штурме укрепрайона ВС Украины бойцами 11 полка НМ ДНР

RusVesna сообщила о решительном штурме укрепрайона ВС Украины бойцами 11 полка НМ ДНР

Военными корреспондентами была опубликована видеозапись, показывающая действия сводных подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и Народной Милиции Донецкой Народной Республики, в ходе которых они штурмом взяли укрепления боевиков ВСУ.

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